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Сийярто: интеллектуальный уровень дискуссий в ЕС «не очень высокий»

По словам дипломата, Будапешт выступает за немедленное прекращение конфликта путем переговоров, однако большинство стран ЕС занимает провоенную позицию.
Глеб Владовский 2024-10-10 13:39:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Интеллектуальный уровень дискуссий в Евросоюзе касательно украинского конфликта «не очень высокий». Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в беседе со «Звездой».

Дипломат подчеркнул, что из-за провоенной позиции большинства стран ЕС Будапешт подвергается критике за его позицию касательно текущего конфликта.

«У нас в этом вопросе большие разногласия с ЕС и... вместо того, чтобы столкнуться с контраргументами, ты сталкиваешься с обвинениями и финансовыми санкциями», - сказал Сийярто.

Венгрия регулярно пытается помешать странам ЕС оказать Украине военную помощь. Так, 2 октября Будапешт заблокировал решение Евросоюза отправить советников и инструкторов на Украину для подготовки боевиков ВСУ.

#Украина #ЕС #евросоюз #санкции #Венгрия #Петер Сийярто #наш эксклюзив
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