Интеллектуальный уровень дискуссий в Евросоюзе касательно украинского конфликта «не очень высокий». Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в беседе со «Звездой».

Дипломат подчеркнул, что из-за провоенной позиции большинства стран ЕС Будапешт подвергается критике за его позицию касательно текущего конфликта.

«У нас в этом вопросе большие разногласия с ЕС и... вместо того, чтобы столкнуться с контраргументами, ты сталкиваешься с обвинениями и финансовыми санкциями», - сказал Сийярто.

Венгрия регулярно пытается помешать странам ЕС оказать Украине военную помощь. Так, 2 октября Будапешт заблокировал решение Евросоюза отправить советников и инструкторов на Украину для подготовки боевиков ВСУ.