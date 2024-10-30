Путин попросил подготовить поручения о помощи участникам СВО с инвалидностью

Президент РФ Владимир Путин попросил подготовить поручения о помощи участникам специальной военной операции с инвалидностью.

«Я бы попросил вас вместе с Татьяной Алексеевной и вместе с Минобороны подготовить такой перечень поручений, который бы работал в этом очень важном, очень нужном направлении», - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Глава российского государства добавил, что после личного общения сотрудников администрации президента с людьми, принимавшими участие в СВО, стало ясно, что вопросы имеются, их необходимо решать. В частности, есть проблемы с трудоустройством.

Как утверждает Путин, полученной участниками спецоперации помощи недостаточно. Он указал на необходимость индивидуального подхода к их поддержке.

В ходе совещания с членами кабмина президент отметил работу фонда «Защитники Отечества», добавив, что в регионах тоже необходимо продолжать вести работу как следует.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.