Цивилева посетила выставку «Отец Героя» в Госдуме

В Госдуме открылась выставка «Отец Героя», на которой представлены портреты отцов участников спецоперации. Экспозицию посетила статс-секретарь - замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Также на открытие выставки приехали председатель нижней палаты Вячеслав Володин, депутаты, близкие участников спецоперации.

«Выставка "Отец Героя" посвящена родителям ветеранов, ставшим образцом доблести и чести для многих поколений. Родные - это те люди, которые прививали героям истинные ценности, ориентировали на выбор жизненного пути. Семья, честность, любовь, товарищество, преданность стране - это основополагающие ценности, которые дают нам силы», - отметила Цивилева.

Замглавы оборонного ведомства отметила, что фонд «Защитники Отечества» с особым вниманием относится к семьям ветеранов и погибших героев. Рядом с родными наших защитников всегда находятся социальные координаторы и психологи, которые помогут и поддержат. В свою очередь Володин указал на необходимость сделать все, чтобы память о бойцах, павших в зоне спецоперации и пожертвовавших собой ради страны, осталась.

В экспозицию вошли 38 фотографий отцов, чьи сыновья героически сражались на СВО. Работы сделали в филиалах фонда в рамках проекта «Наша семья - наша Победа!». Выставку покажут во всех регионах России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.