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Врачи рассказали о состоянии актера Ильина из «Интернов»

Ранее появилась информация, что актер был экстренно прооперирован из-за приступа аппендицита.
Ян Брацкий 2024-10-30 17:42:56
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Состояние актера Александра Ильина удовлетворительное, звезда сериала «Интерны» находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве.

«Лежит в диагностике, состояние удовлетворительное», - сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

Ранее паблик SHOT сообщил, что артиста экстренно прооперировали. По данным паблика, Ильина доставили на скорой с острыми болями в животе. Позже врачи якобы подтвердили аппендицит.

Сообщается, что сейчас исполнитель роли интерна Семена Лобанова восстанавливается в палате после проведенной операции.

#актер #сериал #НИИ имени Склифовского #интерны #Ильин #Лобанов
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