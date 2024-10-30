Врачи рассказали о состоянии актера Ильина из «Интернов»

Состояние актера Александра Ильина удовлетворительное, звезда сериала «Интерны» находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве.

«Лежит в диагностике, состояние удовлетворительное», - сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

Ранее паблик SHOT сообщил, что артиста экстренно прооперировали. По данным паблика, Ильина доставили на скорой с острыми болями в животе. Позже врачи якобы подтвердили аппендицит.

Сообщается, что сейчас исполнитель роли интерна Семена Лобанова восстанавливается в палате после проведенной операции.