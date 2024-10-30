Экипажи Су-35С прикрыли авиацию в приграничных районах Курской области

Минобороны России сообщило, что экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие российской авиации.

Российское оборонное ведомство уточняет, что было отработано прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.

Кроме этого, сообщается, что при помощи комплекса авиационного вооружения экипаж обнаружил объекты ПВО противника.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил корректируемые бомбы на опорник ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.