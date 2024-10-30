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Экипажи Су-35С прикрыли авиацию в приграничных районах Курской области

Также сообщается, что один самолет обнаружил объекты ПВО противника.
2024-10-30 17:15:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило, что экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие российской авиации. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что было отработано прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации. 

Кроме этого, сообщается, что при помощи комплекса авиационного вооружения экипаж обнаружил объекты ПВО противника. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил корректируемые бомбы на опорник ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #Курская область #су-35с
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