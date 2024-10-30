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Посла Финляндии вызвали в МИД из-за ареста недвижимости РФ

Ранее стало известно об аресте 45 принадлежащих РФ объектов недвижимости, включая здания посольства России.
Елизавета Кондрикова 2024-10-30 16:42:54
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Посла Финляндии Марью Лиивала вызвали в МИД России сегодня, 30 октября, из-за недавнего ареста недвижимости в собственности РФ. Финскому дипломату выразили решительный протест, сообщили в ведомстве.

«Российская сторона потребовала от финской пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение... При необходимости российская сторона предпримет ответные меры», - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД России.

Речь идет об ограничениях, наложенных на 45 объектов российской недвижимости на территории Финляндии, включая те, что имеют дипломатический иммунитет. В российском ведомстве подчеркнули, что официальная реакция МИД Финляндии на направленную ноту протеста так и не последовала. 

Напомним, обращение посольства РФ в Хельсинки было направлено накануне. В нем дипломаты призвали финскую сторону пересмотреть принятое решение, а также обвинили в нарушении международного права и Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. 

#МИД РФ #Финляндия #посол #арест имущества
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