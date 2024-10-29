МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РФ направила в МИД Финляндии ноту протеста из-за ареста недвижимости

В посольстве России отметили, что российская сторона будет принимать ответные меры исходя из реакции финских властей на направленное обращение.
Елизавета Кондрикова 2024-10-29 22:06:41
© Фото: IMAGO, Roni Rekomaa Globallookpress

Посольство России в Финляндии направило ноту протеста в МИД страны в связи с арестом недвижимости в собственности РФ, нарушающим основы международного права и финские законы. Речь идет об ограничениях, наложенных Хельсинки на более чем 40 объектов, в том числе дома и квартиры.

«Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение», - приводит ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Уточняется, что арестованные активы обладают дипломатическим иммунитетом. Среди прочего имеется в виду участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также некоторая другая недвижимость. Ограничения были наложены по иску украинских энергокомпаний, включая «Нафтогаз».

Ранее российское диппредставительство в Финляндии возмутилось ростом русофобских настроений в стране.

#Россия #Хельсинки #Финляндия #арест имущества #нота протеста #посольство рф в финляндии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 