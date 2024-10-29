РФ направила в МИД Финляндии ноту протеста из-за ареста недвижимости

Посольство России в Финляндии направило ноту протеста в МИД страны в связи с арестом недвижимости в собственности РФ, нарушающим основы международного права и финские законы. Речь идет об ограничениях, наложенных Хельсинки на более чем 40 объектов, в том числе дома и квартиры.

«Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение», - приводит ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Уточняется, что арестованные активы обладают дипломатическим иммунитетом. Среди прочего имеется в виду участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также некоторая другая недвижимость. Ограничения были наложены по иску украинских энергокомпаний, включая «Нафтогаз».

Ранее российское диппредставительство в Финляндии возмутилось ростом русофобских настроений в стране.