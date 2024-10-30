Москвичам посоветовали выезжать на зимней резине из-за мокрого снега

Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт, если они не успели поменять резину с летней на зимнюю, так как в столице вечером в среду, 30 октября, выпадет снег с дождем. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

«Сегодня вечером в Москве ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, ветер и нулевая температура. Мы убедительно просим жителей выезжать только на зимней резине», - предупредил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Уточняется, что с 21.00 сегодняшнего дня в Москве может выпасть мокрый снег, он будет сопровождаться сильным ветром до 17 м/с. Водителей предупредили о возможной гололедице, а также призвали избегать резких маневров и соблюдать дистанцию при движении.

Напомним, ранее жителям столицы пообещали снежный покров высотой от трех до пяти метров на День народного единства, но он не продержится долго. Настоящие сугробы москвичи смогут увидеть только в начале декабря.