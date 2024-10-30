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В санкциях против российской нефти увидели угрозу мировой экономике

На Западе опасаются, что санкции против нефти из РФ могут негативно сказаться на беднейших странах и ввергнуть их в гуманитарный кризис.
Елизавета Кондрикова 2024-10-30 15:25:03
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency Globallookpress

Усиление западных санкций в отношении российской нефти может поставить под угрозу мировую экономику, пишет французская газета Le Monde. Издание также указало на продолжающееся снижение эффективности санкционного давления на РФ.

«Рост цен на нефть оказал бы непропорционально сильное воздействие на беднейшие страны, ввергнув их в гуманитарный кризис», - заявила американский экономист Кэтрин Вольфрам.

Речь идет о росте цен на удобрения, продукцию сельского хозяйства и обычные товары. По словам эксперта, это может привести к еще более тесному сближению стран Глобального Юга с Россией и дискредитации Запада в их глазах.

Издание подчеркивает, что Москва перестала продавать нефть со скидкой, и напоминает, что экономика мира зависит от нефти, одним из поставщиков которой является Россия. При этом влияние санкций снижается с каждым днем, говорится в материале.

Напомним, ранее стало известно о планах Евросоюза ужесточить в январе 2025 года санкции против нашей страны. В организации ожидают окончания председательства Венгрии, при которой вопрос ограничений «зашел в тупик», и перехода этой роли к Польше.

#Россия #нефть #Запад #мировая экономика #Антироссийские санкции
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