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Politico: в ЕС хотят ужесточить антироссийские санкции в январе

По данным издания, работа над пакетом санкций возобновится в январе после окончания председательства Венгрии.
Глеб Владовский 2024-10-21 10:28:52
© Фото: PPI/Keystone Press Agency/Globallookpress

В Евросоюзе хотят возобновить тему ужесточения антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на ряд чиновников.

Отмечается, что дискуссию планируется возобновить в январе 2025 года, сразу после окончания председательства Венгрии. После нее председательство возьмет на себя Польша.

«Работа... возобновляется после того, как прогресс зашел в тупик во время председательства Венгрии, на фоне больших надежд на то, что Польша выдвинет этот вопрос на первое место в повестке дня», - пишет издание.

Отмечается, что позиция Будапешта по нормализации отношений с Москвой не устраивает европейских чиновников. Кроме того, они считают, что импорт российских энергоносителей необходимо сокращать путем санкций.

Ранее в Германии заявили, что санкции не смогли разрушить экономику России.

#ЕС #евросоюз #санкции #Антироссийские санкции
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