Politico: в ЕС хотят ужесточить антироссийские санкции в январе

В Евросоюзе хотят возобновить тему ужесточения антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на ряд чиновников.

Отмечается, что дискуссию планируется возобновить в январе 2025 года, сразу после окончания председательства Венгрии. После нее председательство возьмет на себя Польша.

«Работа... возобновляется после того, как прогресс зашел в тупик во время председательства Венгрии, на фоне больших надежд на то, что Польша выдвинет этот вопрос на первое место в повестке дня», - пишет издание.

Отмечается, что позиция Будапешта по нормализации отношений с Москвой не устраивает европейских чиновников. Кроме того, они считают, что импорт российских энергоносителей необходимо сокращать путем санкций.

Ранее в Германии заявили, что санкции не смогли разрушить экономику России.