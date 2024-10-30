В Атлантике зафиксировано крупнейшее нападение трески на мойву

В Атлантическом океане у берегов Норвегии ученые из Массачусетского технологического института и Института морских исследований отметили случай крупнейшего нападения трески на мойву. Об этом сообщает RT cо ссылкой на научный журнал Communications Biology.

Косяк мойвы численностью приблизительно 23 млн особей во время сезонного нереста охватывает десятки километров. В ответ треска собирается в стаю из 2,5 млн голов. После чего треска нападает на мойву и за несколько часов уничтожила более 10 млн особей рыбы.

Несмотря на крупнейший зафиксированный случай нападения морских хищников и по количеству особей и по площади «сражения», ученые подчеркнули, что популяция мойвы понесла незначительные потери - 0,1% от общего количества мойвы в регионе.

Ранее ведущие климатологи мира предупредили лидеров стран Северной Европы о коллапсе ключевых течений Атлантического океана. Из-за этого страны региона ждет сильное похолодание и ухудшение погодных условий. В частности, предлагается снизить воздействие человечества на окружающую среду, чтобы не допустить подобного сценария.