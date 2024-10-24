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Северную Европу предупредили о неминуемом катаклизме

Ученые заявили о замедлении атлантических потоков, что может привести к серьезным изменениям климата.
Алексей Курильченко 2024-10-24 08:46:15
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Globallookpress

Ведущие климатологи мира написал открытое письмо к лидерам стран Северной Европы, в котором предупредили о коллапсе ключевых течений Атлантического океана. По словам ученых, в этом столетии жителей региона ждет неминуемый катаклизм.

В письме говорится, что из-за глобального потепления происходит замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС). Из-за этого страны Северной Европы ждет сильное похолодание и ухудшение погодных условий.

«Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», - говорится в тексте письма.

Ученые призвали власти Европы и всего мира незамедлительно принять меры для минимизации риска. В частности, они заявил о необходимости снизить воздействие человечества на окружающую среду.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов назвал три катастрофических сценария развития жизни на нашей планете при глобальном потеплении. Один из них приведет Землю к ледниковому периоду уже через 30 лет.  

#Катастрофа #глобальное потепление #Северная Европа
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