В России отмечают День моряка-надводника

В России сегодня отмечают День моряка-надводника. Особые торжества проходят на всех флотах страны. Корреспондент «Звезды» Мария Герман побывала во Владивостоке, где экипажи выстроились на палубах крейсеров, корветов и фрегатов.

День моряка-надводника личный состав «Адмирала Невельского» отмечает «дома». Большой десантный корабль назван в честь исследователя Дальнего Востока, который доказал, что Сахалин - это остров, а устье реки Амур доступно для морских судов.

«Мы несколько раз повторили пути адмирала Невельского, по которым он проходил. Побывали в тех точках, где он был. Мы с гордостью носим его имя», - рассказал заместитель командира корабля «Адмирал Невельской» Владимир Евдокимов.

Моряки продолжают исследовать и выполнять задачи в морских и океанских просторах. Нынешний командир корабля Ренат Забиров окончил Балтийское военно-морское училище и по распределению попал на Тихоокеанский флот. Последние три года командует кораблем и считает его своим вторым домом, а профессию - исполнившейся детской мечтой. Оба его деда были моряками.

«Я вырос на историях о море, плаваниях, странах. Сердце корабля - командир. Отдаем ему себя. Находимся здесь постоянно», - рассказывает командир корабля Ренат Забиров.

Условное возгорание ликвидируют стремительно, а тренировки по борьбе за живучесть проводят регулярно, особенно во время походов. В этом году тихоокеанцы провели в море больше полугода. Экипаж смешанный, есть срочники, много молодых офицеров и бывалых мичманов. Старший матрос Махач Шейхмагомедов - один их самых опытных, к тому же участник спецоперации.

«Выполнял основные штурмовые задачи. Лесополосы штурмовать», - говорит старший комендор артиллерийского орудия корабля «Адмирал Невельской» Махач Шейхмагомедов.

В составе Тихоокеанского флота более полусотни надводных кораблей. В этом году на вооружение приняли корвет «Резкий». Он сейчас несет боевую службу далеко от родного берега, а вот ракетный крейсер «Варяг», наоборот, вернулся во Владивосток. Флагман Тихоокеанского флота в этом году около семи месяцев находился в море и принял участие в нескольких крупных международных учениях. Как и другие корабли Приморской флотилии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.