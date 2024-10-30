Путин поручил оценить прогноз неэнергетического экспорта РФ

Российскому правительству необходимо уточнить прогноз экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 2030 года. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета.

Кабмину совместно с производителями также нужно предусмотреть дополнительные меры по увеличению объема неэнергетического экспорта. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Отмечается, что оценка прогнозов должна быть проведена до 1 апреля следующего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти.

Напомним, заседание президиума Госсовета прошло 25 сентября. В ходе его Владимир Путин высказался о необходимости стимуляции российских компаний для наращивания объемов несырьевого неэнергетического экспорта.