Минобороны России сообщает о том, что противник потерял более 350 боевиков за сутки боев на Курском направлении.

Кроме этого, на этом направлении удалось уничтожить 25 единиц бронетехники. В это число входят танк, боевая машина пехоты и 23 другие боевые бронированные машины.

Также были уничтожены два украинских миномета, 25 автомобилей и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Ранее сообщалось, что расчеты «Гвоздик» сожгли технику ВСУ на границе Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.