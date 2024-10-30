ВСУ потеряли более 350 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает о том, что противник потерял более 350 боевиков за сутки боев на Курском направлении.
Кроме этого, на этом направлении удалось уничтожить 25 единиц бронетехники. В это число входят танк, боевая машина пехоты и 23 другие боевые бронированные машины.
Также были уничтожены два украинских миномета, 25 автомобилей и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Ранее сообщалось, что расчеты «Гвоздик» сожгли технику ВСУ на границе Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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