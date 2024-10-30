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ВСУ потеряли более 350 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Российские войска уничтожили 25 единиц бронетехники, включая один танк.
2024-10-30 13:34:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что противник потерял более 350 боевиков за сутки боев на Курском направлении. 

Кроме этого, на этом направлении удалось уничтожить 25 единиц бронетехники. В это число входят танк, боевая машина пехоты и 23 другие боевые бронированные машины.

Также были уничтожены два украинских миномета, 25 автомобилей и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Ранее сообщалось, что расчеты «Гвоздик» сожгли технику ВСУ на границе Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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