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Расчет «Тора» прикрыл наши войска на Красноармейском направлении

Начальник расчета с позывным Минус рассказал о более сотни сбитых целей в зоне СВО.
2024-10-30 12:31:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ЗРК «Тор» группировки войск «Центр» прикрыл позиции сухопутных подразделений на Красноармейском направлении. Кадры действий российских зенитчиков публикует Министерство обороны РФ.

В ролике с разных ракурсов демонстрируется боевая работа расчета. В описании к видео сказано, что она ведется днем и ночью.

«Основные цели - это беспилотники, то есть аппараты такие типовые, как "Валькирия", "Фурия". Были достаточно большие, крупные, которые мы без труда сбивали. Это в основном разведывательные беспилотники. Да, их стало в разы меньше, потому что мы работаем не одни, наши старшие товарищи нас уже прикрывают. На счету сбитых целей более 100», - рассказал начальник расчета с позывным Минус.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени. Одним боекомплектом можно ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ЗРК #Тор #МО РФ #СВО
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