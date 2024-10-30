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Жена Василия Ливанова опровергла сообщения об угрозе паралича у актера

По словам Елены Ливановой, артист чувствует себя нормально.
Сергей Лебедев 2024-10-30 12:56:52
© Фото: A Round Table Company, Global Look Press

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова опровергла новости об ухудшении состояния актера. В разговоре со «Звездой» она заявила, что ее супруг чувствует себя нормально и сейчас восстанавливается.

«Ему не становится хуже, он чувствует себя нормально. Он восстанавливается. Чувствует себя вполне неплохо», - сказала Елена Ливанова.

Сегодня днем Telegram-канал SHOT сообщил, что у актера якобы отказывают ноги и появились проблемы с речью, а медики стараются не допустить паралича.

Напомним, 15 октября Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве. В больницу он попал в начале месяца после инсульта.

#актер #Состояние здоровья #наш эксклюзив #артист #Василий Ливанов #нии склифосовского
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