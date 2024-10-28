Оператор FPV-дрона уничтожил бронетранспортер М113 в Курской области

Бронетранспортер М113 ВСУ мчался во весь опор в приграничном районе Курской области. Но это не спасло его от уничтожения военнослужащими группировки войск «Север». Кадры успешного поражения опубликовало Минобороны России.

М113 обнаружили военнослужащие разведывательного подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата.

Эту цель атаковал оператор ударного FPV-дрона из состава группировки войск «Север». Успешное поражение зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как украинский танк разлетелся на куски в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.