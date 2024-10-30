Глава Коркино подала в отставку после убийства таксистки и беспорядков

В Челябинской области глава города Коркино Наталья Лощинина решила подать в отставку после убийства таксистки и возникших на этом фоне массовых беспорядков. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

«Принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены», - написала она.

Наталья Лощинина отметила, что о своем решении проинформировала главу региона Алексея Текслера и депутатов муниципального округа. При этом она не уточнила, кто возглавит город после ее ухода.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно об убийстве в Коркине 40-летней таксистки. Подозреваемым является 17-летний цыган. По версии следствия, он зарезал женщину в ходе конфликта.

После убийства в городе вспыхнули массовые беспорядки. Десятки недовольных людей собрались у дома местного цыганского барона.