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Глава Коркино подала в отставку после убийства таксистки и беспорядков

2024-10-30 11:35:03
© Фото: ТРК «Звезда»

В Челябинской области глава города Коркино Наталья Лощинина решила подать в отставку после убийства таксистки и возникших на этом фоне массовых беспорядков. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

«Принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены», - написала она.

Наталья Лощинина отметила, что о своем решении проинформировала главу региона Алексея Текслера и депутатов муниципального округа. При этом она не уточнила, кто возглавит город после ее ухода.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно об убийстве в Коркине 40-летней таксистки. Подозреваемым является 17-летний цыган. По версии следствия, он зарезал женщину в ходе конфликта.

После убийства в городе вспыхнули массовые беспорядки. Десятки недовольных людей собрались у дома местного цыганского барона.

#Коркино
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