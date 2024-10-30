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Овечкин забил 857-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Российский хоккеист сократил отставание от рекорда до 37 голов.
Сергей Лебедев 2024-10-30 11:22:48
© Фото: Danny Murphy, Icon Sportswire via, Global Look Press

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 857-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ходе домашнего матча регулярного чемпионата лиги. Столичная команда сегодня сразилась против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Александр Овечкин отметился дублем в начале первого периода матча. Таким образом, он сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 37 голов.

Напомним, ранее спортсмен достиг отметки в 700 голевых передач в НХЛ. Он стал вторым россиянином в лиге, который достиг этой отметки.

Первым отметился Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз», который 11 октября преодолел отметку в 800 ассистов.

#в стране и мире #Хоккей #рекорд #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз #шайба #Уэйн Гретцки
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