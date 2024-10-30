Овечкин забил 857-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 857-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ходе домашнего матча регулярного чемпионата лиги. Столичная команда сегодня сразилась против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Александр Овечкин отметился дублем в начале первого периода матча. Таким образом, он сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 37 голов.

Напомним, ранее спортсмен достиг отметки в 700 голевых передач в НХЛ. Он стал вторым россиянином в лиге, который достиг этой отметки.

Первым отметился Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз», который 11 октября преодолел отметку в 800 ассистов.