В России предложили маркировать шоколад, конфеты и зефир

С 15 декабря в России может начаться эксперимент по маркировке некоторых видов сладостей и кондитерских изделий. Он продлится до 31 августа 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках эксперимента планируется маркировать шоколад, конфеты, зефир, пастилу, мармелад, желе, печенье, жевательную резинку и другие виды сладостей.

В Минпромторге РФ сообщили, что эксперимент будет проводиться на добровольной основе и бесплатно.

Ранее оператор системы «Честный знак» сообщил, что с момента запуска системы маркировки товаров в 2019 году до конца 2023 года ее эффект составил около 800 миллиардов рублей.

В июне маркировку радиоэлектронной продукции в России расширили на мобильные телефоны, смартфоны и ноутбуки.