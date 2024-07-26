РКН: у РФ достаточно оснований для принятия мер в отношении YouTube

Многочисленные нарушения законодательства, неуважение к России и ее гражданам являются основание для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что администрация сервиса удалила более 200 российских каналов. 10 июля директору головного офиса Google было направлено требование о разблокировке, но оно осталось без ответа.

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой»‎, - подчеркнули в РКН.

Напомним, накануне председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в России до конца этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей - до 70%. Депутат назвал «деградацию» ‎сервиса вынужденным шагом, направленным против администрации ресурса.