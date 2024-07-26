МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РКН: у РФ достаточно оснований для принятия мер в отношении YouTube

Право их использования ведомство оставляет за собой.
Сергей Лебедев 2024-07-26 16:56:14
© Фото: ТРК «Звезда»

Многочисленные нарушения законодательства, неуважение к России и ее гражданам являются основание для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что администрация сервиса удалила более 200 российских каналов. 10 июля директору головного офиса Google было направлено требование о разблокировке, но оно осталось без ответа.

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой»‎, - подчеркнули в РКН.

Напомним, накануне председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в России до конца этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей - до 70%. Депутат назвал «деградацию» ‎сервиса вынужденным шагом, направленным против администрации ресурса.

#роскомнадзор #блокировка #YouTube #Сервис #Google #РКН #дегродация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 