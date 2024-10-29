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ФСБ показала новое видео с уничтоженными в Брянской области боевиками

У диверсантов нашли иностранное оружие и канадский флаг.
Сергей Лебедев 2024-10-29 08:27:18
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала новые кадры с уничтоженными в Брянской области диверсантами. У ликвидированных боевиков обнаружили иностранное оружие, экипировку и средства связи.

Также силовики нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с записями на английском языке, а на теле одного из диверсантов была татуировка элитного американского полка.

Напомним, ранее боевики попытались перейти госграницу в Климовском районе Брянской области. Атаку отразили российские пограничники.

В ходе боестолкновения ликвидировали четырех диверсантов. Остатки отступающей ДРГ поразили ракетно-артиллерийским ударом.

#боевики #граница #Брянская область #Диверсанты #Канада #фсб россии #дрг
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