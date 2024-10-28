В Брянской области уничтожили диверсантов, пытавшихся пересечь границу

В Брянской области сотрудники ФСБ России пресекли попытку диверсантов пересечь государственную границу РФ. Четверо нарушителей были ликвидированы, сообщили в ЦОС ФСБ. Центр также опубликовал видео, на котором видны зарубежные трофеи в виде вооружения, а также уничтоженные диверсанты, предположительно, иностранные наемники.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы РФ в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой», - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что диверсанты имели при себе иностранное вооружение, экипировку и средства связи, которые указывают на их принадлежность к другим государствам. В частности, были обнаружены флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском, уточнили в ФСБ.

Отмечается, что отступающая группа понесла потери, был нанесен ракетно-артиллерийский удар. В ФСБ также показали уничтоженного диверсанта, на теле которого имеется тату элитного американского полка. Речь идет о втором батальоне 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.