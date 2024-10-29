В Грузии заявили об отсутствии альтернативы дипотношениям с Россией

Альтернативы восстановлению дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси нет. С этим согласен каждый гражданин Грузии. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Альтернативы у этого нет. И это понимает в Грузии каждый гражданин. Даже те, кто был еще недавно против всего этого, они все за восстановление дипломатических отношений», - подчеркнул политики.

Он уверен, что дипломатические отношения обязательно будут восстановлены, но немного позже. Сначала властям страны, отметил Мамука Пипия, нужно разобраться с внутренними врагами.

Напомним, на днях грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что сейчас нет планов по выстраиванию дипломатических отношений с Россией.