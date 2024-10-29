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В Грузии заявили об отсутствии альтернативы дипотношениям с Россией

По словам политика Мамуки Пипии, в Грузии это осознают все.
Сергей Лебедев 2024-10-29 07:05:52
© Фото: Florian Gaertner, Photothek Media Lab, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Альтернативы восстановлению дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси нет. С этим согласен каждый гражданин Грузии. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Альтернативы у этого нет. И это понимает в Грузии каждый гражданин. Даже те, кто был еще недавно против всего этого, они все за восстановление дипломатических отношений», - подчеркнул политики.

Он уверен, что дипломатические отношения обязательно будут восстановлены, но немного позже. Сначала властям страны, отметил Мамука Пипия, нужно разобраться с внутренними врагами.

Напомним, на днях грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что сейчас нет планов по выстраиванию дипломатических отношений с Россией.

#Москва #Россия #Грузия #Тбилиси #наш эксклюзив #дипломатические отношения
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