Кобахидзе заявил об отсутствии планов восстанавливать дипотношения с РФ

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что сейчас у Грузии с Россией нет дипломатических отношений, как и планов по их выстраиванию.

«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах», - цитирует News.ru слова политика.

Он также добавил, что серьезных отношений как, например, с европейской интеграцией у Грузии нет.

Кроме того, Кобахидзе дал отрицательный ответ на вопрос журналиста о возможных планах по выстраиванию прочных дипломатических отношений с Россией. При этом политик сослался на вопрос Абхазии и Южной Осетии.

Ранее стало известно, что новый парламент Грузии начнет свою работу несмотря на возмущения оппозиции. Недовольство вызвали результаты голосования. Победу на парламентских выборах, которые прошли 26 октября, одержала партия «Грузинская мечта» - за нее свой голос отдали 54.2% граждан. Оппоненты политического объединения при этом не признали итоги голосования.