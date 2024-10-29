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Минобороны Израиля заказало лазерные установки ПВО на $500 млн

Системы направленной энергии Iron Beam должны быть интегрированы в сеть израильских систем ПВО в течение года.
Владимир Рубанов 2024-10-29 05:06:00
© Фото: Amos Ben Gershom Israel Gpo, Global Look Press

Министерство обороны Израиля заключило контракт на поставку лазерных установок ПВО Iron Beam («Железный луч»). Заказ стоимостью $536,6 млн будут исполнять местные компании Rafael и Elbit, говорится в сообщении военного ведомства страны.

Системы направленной энергии Iron Beam должны быть интегрированы в сеть израильских систем ПВО в течение года.

Iron Beam - это лазерная система ПВО, которая работает против различных воздушных угроз, таких как ракеты, минометные бомбы, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты. Впервые ее представили в феврале 2014 года.

Эта система выводит из строя ракеты путем их нагревания с помощью высокоэнергетического лазера.

Rafael является основным разработчиком системы Iron Beam, а Elbit поставляет для нее лазерную пушку.

Iron Beam будет работать как часть израильской системы ПВО вместе с батареями Iron Dome («Железный купол»).

Цена перехвата цели системой Iron Dome составляет около $60-100 тыс. долларов. Стоимость перехвата с использованием лазерного оружия составит всего $5.

Лазерный перехват должен произвести революцию в экономике ПВО. До сих пор запускать ракеты и беспилотники было дешевле, чем сбивать.

Однако лазерная система хуже противодействует мощным ракетным обстрелам и имеет ограничения в дни плохой видимости из-за облаков, дождя или песчаных бурь.

Ранее сообщалось, что Украина может получить от Британии лазерное оружие DragonFire.

#пво #лазерное оружие #Израиль #противовоздушная оборона #Железный купол #перехват ракет #Iron Dome
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