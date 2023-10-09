Израиль попросил у США ракеты-перехватчики для «Железного купола»

Помимо этого, Израиль запросил бомбы и боеприпасы для пулеметов.

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Израиль попросил у США ракеты-перехватчики для системы обороны «Железный купол». Как объяснили власти страны, после атаки со стороны ХАМАС запасы противоракет нужно пополнить.

Как пишет Life, также власти еврейского государства запросили малокалиберные бомбы и боеприпасы для пулеметов. Кроме того, Израиль хочет усилить сотрудничество по обмену разведданными.

Издание уточняет, что Израиль вскоре может начать операцию в секторе Газа и что это произойдет в ближайшие сутки-двое. Как подчеркивает Life, это может привести к серьезным жертвам, потому что войска окажутся на густонаселенной территории.

В связи с серьезным обострением ситуации в Израиле российских туроператоров призвали приостановить продажу путевок в Израиль. Самих граждан РФ также призвали воздержаться от поездок в страну.