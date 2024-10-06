Посольство РФ возмутилось антироссийской истерией в Финляндии

В посольстве России в Финляндии возмутились антироссийской истерией в стране, уровень которой достиг критической отметки, и призвали финскую политическую элиту задуматься о последствиях раздувания подобных настроений.

Тем самым посольство отреагировало на остановку матча в городе Турку 3 октября из-за оскорбительных выкриков в адрес футболистов-россиян и призыв сотрудника Внешнеполитического института Финляндии к вредительству в отношении автомобилей российских дипломатов.

«В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны», - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В посольстве призвали не допустить повторения подобного в будущем, а также отметили тот факт, что директор футбольного клуба TPS Ким Экроос все же принес свои извинения за поведение фанатов.