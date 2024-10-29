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Небензя предупредил о негативных последствиях решения Израиля по БАПОР

Накануне Израиль запретил деятельность БАПОР на своей территории, теперь агентству запрещено иметь представительства, оказывать услуги и вести деятельность в Израиле.
Елизавета Кондрикова 2024-10-29 21:25:57
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency Globallookpress

Решение Израиля запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории страны будет иметь самые негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом, заявил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

«По сути, Израиль единолично решил отменить неугодное ему специализированное учреждение ООН», - сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

Он добавил, что подобный шаг Тель-Авива может привести к полному закрытию БАПОР, а также обвинил Израиль в подрыве основ международного сотрудничества и нарушении устава ООН.  

Напомним, речь идет о решении израильского парламента, принятом накануне во втором и третьем чтении. В соответствии с ним, Агентство больше не может иметь представительства, оказывать услуги и вести деятельность в Израиле. В Тель-Авиве объясняют подобный шаг доказательствами участия сотрудников организации в массовых убийствах атаки 7 октября 2023 года.

#ООН #Ближний Восток #Израиль #СБ ООН #василий небензя #БАПОР
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