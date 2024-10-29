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Песков назвал ограничение продажи алкоголя прерогативой местных властей

В Вологодской области с 1 марта планируют ограничить продажу спиртных напитков двумя часами в будние дни.
Елизавета Кондрикова 2024-10-29 19:04:39
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru Globallookpress

В Кремле прокомментировали планы губернатора Вологодской области Георгия Филимонова ограничить в регионе продажу алкогольной продукции двумя часами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные изменения в законодательстве решением местных властей.

«Это прерогатива региональных властей», - сказал Песков изданию Life, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в соответствии с законопроектом, в будние дни спиртные напитки можно будет покупать с 12 до 14 часов дня, в выходные и праздники - обычный режим работы. Он вступит в силу в регионе с 1 марта.

Губернатор объяснил необходимость подобного нововведения большим количеством смертей, связанных со злоупотреблением алкоголя.

#Вологодская область #Дмитрий Песков #ограничения #Продажа алкоголя #Георгий Филимонов
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