Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Неделю назад этот проект поддержали в Госдуме и Совете Федерации. На сегодня МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После того как закон вступит в силу, минимальный размер оплаты труда станет на 16,5% больше.

Член Комитета по социальной политике Совета Федерации Наталья Косихина объяснила, что новая поправка позволит повысить зарплаты около 4,2 млн граждан.

В июне этого года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский лидер сообщил о планах привязать МРОТ к медианной зарплате с 2025 года. Минимальный размер оплаты труда составит 48% от медианной зарплаты, он превысит отметку в 22 тысячи рублей.