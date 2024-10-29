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Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2025 года

Новая поправка позволит повысить зарплаты около 4,2 млн россиян.
Виктория Бокий 2024-10-29 18:37:07
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Неделю назад этот проект поддержали в Госдуме и Совете Федерации. На сегодня МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После того как закон вступит в силу, минимальный размер оплаты труда станет на 16,5% больше.

Член Комитета по социальной политике Совета Федерации Наталья Косихина объяснила, что новая поправка позволит повысить зарплаты около 4,2 млн граждан.

В июне этого года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский лидер сообщил о планах привязать МРОТ к медианной зарплате с 2025 года. Минимальный размер оплаты труда составит 48% от медианной зарплаты, он превысит отметку в 22 тысячи рублей.

#Владимир Путин #Совет Федерации #госдума #деньги #зарплата #МРОТ #президент россии
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