Белоусов поздравил бойцов с освобождением трех населенных пунктов в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов и командиров, освобождавших Катериновку, Горняк и Доброволье, расположенные на территории ДНР.

С освобождением Катериновки Белоусов поздравил военнослужащих 57-го мотострелкового полка. Он отметил их смелые и решительные действия.

За взятие Горняка министр поблагодарил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады. Он подчеркнул, что воины бригады самоотверженно идут в бой, не зная страха в борьбе с противником, который продолжает нести серьезные потери.

В связи с освобождением Доброволья Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской бригады. Министр отдал должное мужеству, героизму и отваге бойцов и командиров, напомнив, что более 1 300 военнослужащих соединения имеют государственные награды.

Об освобождении Катериновки, Горняка и Доброволья было заявлено сегодня в ежедневной сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.