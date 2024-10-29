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Белоусов поздравил бойцов с освобождением трех населенных пунктов в ДНР

Об освобождении Катериновки, Горняка и Доброволья, находящихся на территории Донецкой Народной Республики, было объявлено сегодня в ежедневной сводке Минобороны России.
2024-10-29 12:24:30
© Фото: Kremlin pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов и командиров, освобождавших Катериновку, Горняк и Доброволье, расположенные на территории ДНР. 

С освобождением Катериновки Белоусов поздравил военнослужащих 57-го мотострелкового полка. Он отметил их смелые и решительные действия. 

За взятие Горняка министр поблагодарил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады. Он подчеркнул, что воины бригады самоотверженно идут в бой, не зная страха в борьбе с противником, который продолжает нести серьезные потери. 

В связи с освобождением Доброволья Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской бригады. Министр отдал должное мужеству, героизму и отваге бойцов и командиров, напомнив, что более 1 300 военнослужащих соединения имеют государственные награды. 

Об освобождении Катериновки, Горняка и Доброволья было заявлено сегодня в ежедневной сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #поздравления #Андрей Белоусов #горняк #Катериновка #Доброволье
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