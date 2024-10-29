МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ в Курской области

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот, отметили в российском оборонном ведомстве.
2024-10-29 15:45:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в Курской области. Видео с вылетом экипажей штурмовой авиации ВКС России публикует Министерство обороны РФ.

На кадрах оборонного ведомства показаны полеты, работа летчиков в кабине, пуски ракет с разных ракурсов. Пуски выполнялись парами с малых высот.

Применив вооружение, экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. По данным Минобороны, удары пришлись точно по целям, бронетехника и живая сила ВСУ были уничтожены. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава проверили самолеты и подготовили к последующим вылетам.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно, в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Су-25 #ВСУ #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 