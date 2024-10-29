Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику и боевиков ВСУ в Курской области

Штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в Курской области. Видео с вылетом экипажей штурмовой авиации ВКС России публикует Министерство обороны РФ.

На кадрах оборонного ведомства показаны полеты, работа летчиков в кабине, пуски ракет с разных ракурсов. Пуски выполнялись парами с малых высот.

Применив вооружение, экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. По данным Минобороны, удары пришлись точно по целям, бронетехника и живая сила ВСУ были уничтожены. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава проверили самолеты и подготовили к последующим вылетам.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно, в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.