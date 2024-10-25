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Экипажи Су-25 уничтожили неуправляемыми авиаракетами живую силу ВСУ

Как признался летчик Александр, погода была не слишком приятной, но это не помешало экипажам выполнить свои цели.
2024-10-25 05:03:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по технике и личному составу подразделений ВСУ в Курской области. Минобороны России опубликовало кадры их работы.

Несмотря на плохую погоду, наши летчики выполнили цели: замаскированная бронированная техника и живая сила противника были уничтожены. Удар неуправляемыми авиаракетами наносился с кабрирования.

«Погода, мягко говоря, так себе, но выполнили полет в район цели, нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Выполнили противоракетный маневр. Из района цели ушли без потерь. Попали отлично, посадка норма», - рассказал летчик Су-25 Александр.

Ранее экипажи Т-90М уничтожили пункт дислокации ВСУ на правобережье Днепра. По окончании боевой работы экипаж оперативно переместился с огневой позиции в тыловой район, где замаскировал танк и произвел перезарядку.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#авиация #Су-25 #Курская область #ВСУ
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