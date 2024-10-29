Боевики двигались на CV-90, но наехали на мину и были уничтожены

Минобороны России сообщает об уничтожении боевой машины пехоты CV-90 шведского производства в приграничном районе Курской области.

Все началось с того, что разведчики группировки войск «Север» с помощью беспилотника выявили пути подвоза боекомплекта и продовольствия неприятеля. После этого разведчики дистанционно заминировали маршруты передвижения.

На одну из этих мин и наехали двигавшиеся на CV-90 украинские боевики.

Российское оборонное ведомство уточнило, что вражеская боевая машина пехоты была уничтожена в результате подрыва. При этом живая сила неприятеля была поражена сбросами боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский бронетранспортер М113 в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.