Минобороны России сообщает, что неприятель потерял более 400 боевиков за сутки боевых действий на Курском направлении.

Кроме этого, отмечено, что российские войска на этом направлении уничтожили 16 единиц вражеской бронетехники. В это число входят два танка, две боевые машины пехоты и 12 других боевых бронированных машин.

Военнослужащие ВС РФ уничтожили и четыре орудия полевой артиллерии, включая одну самоходку Krab, миномет, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы, одну БРЭМ и 24 автомобиля.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об освобождении города Селидово на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.