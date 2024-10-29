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ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также сообщается, что на этом направлении наши войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники.
2024-10-29 14:01:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что неприятель потерял более 400 боевиков за сутки боевых действий на Курском направлении. 

Кроме этого, отмечено, что российские войска на этом направлении уничтожили 16 единиц вражеской бронетехники. В это число входят два танка, две боевые машины пехоты и 12 других боевых бронированных машин. 

Военнослужащие ВС РФ уничтожили и четыре орудия полевой артиллерии, включая одну самоходку Krab, миномет, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы, одну БРЭМ и 24 автомобиля. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об освобождении города Селидово на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #приграничье #Потери противника #Курское направление
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