Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Цукурино на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что освобождение стало возможным в результате активных и рещительных действий российских военнослужащих.

Кроме этого, сообщается, что военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое в ДНР.

Еще в российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения «Центра» за сутки отразили 11 контратак украинских штурмовых групп из состава семи бригад ВСУ.

За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» неприятель потерял более 520 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30. Также удалось уничтожить тактический радиолокационный комплекс ieMHR производства Израиля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.