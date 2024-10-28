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Российские войска освободили Цукурино в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
2024-10-28 12:10:25
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Цукурино на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ. 

Уточняется, что освобождение стало возможным в результате активных и рещительных действий российских военнослужащих. 

Кроме этого, сообщается, что военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое в ДНР. 

Еще в российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения «Центра» за сутки отразили 11 контратак украинских штурмовых групп из состава семи бригад ВСУ. 

За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» неприятель потерял более 520 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30. Также удалось уничтожить тактический радиолокационный комплекс ieMHR производства Израиля. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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