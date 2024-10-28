«Работаем большими кусками»: как «Грады» бьют по площадям в зоне СВО

Ночь на Южно-Донецком направлении. Реактивная артиллерия группировки войск «Восток» обеспечивает противнику шквал огня. Площадь поражения полного пакета снарядов «Града» - 14 гектаров. Через тепловизор нашего беспилотника хорошо видно, насколько кучно ложатся боеприпасы в 20 километрах от огневой позиции наших артиллеристов.

Артиллеристы работают в тесном сотрудничестве с операторами БПЛА, которые находят цели и корректируют огонь. Зачастую картинка с беспилотника в режиме онлайн напрямую передается командирам наших артиллерийских подразделений.

На Западе от Угледара расчеты «Градов» морской пехоты Тихоокеанского флота помогают наступающим штурмовым подразделениям, не давая противнику перебрасывать подкрепление.

«Работаем по технике, скоплениям личного состава. Наша задача - поддержка пехоты. Работаем по дорогам, по колоннам - чтобы не было подвоза пополнения», - рассказывает заместитель командира взвода с позывным Сибирь.

В лесополосе обнаружено скопление пехоты противника. Боевая машина «Град» выезжает на огневую позицию. Развернуться и навестись - две минуты.

Наводчику необходимо не просто хорошо считать, а делать это в экстремальной ситуации.

«Тут главное - хорошо владеть математикой, а самое сложное - быстрота. Нужно быстро и четко наводиться. И главное - не паниковать. Потому что поначалу адреналин у человека идет. Со временем проходит, привыкаешь», - говорит наводчик с позывным Стрелец.

Стрелец говорит - с детства дружил с математикой. У себя дома работал слесарем водоканала. А прошлой осенью решил добровольцем отправиться на спецоперацию.

«Посчитал, что нужно отдать Родине долг. Нужно защищать свою семью, родных, близких и чтобы никакой враг не пошел на нашу Родину», - говорит он.

Под началом кадровых офицеров контрактники с нулевым опытом становятся профессиональными артиллеристами с успехами в контрбатарейной борьбе, в том числе по орудиям натовского производства. Заместитель командира взвода рассказывает: парни уничтожили две гаубицы М777 и бронетранспортер International MaxxPro.

После каждого залпа расчет немедленно откатывается с огневой позиции. Наши системы реактивной артиллерии у противника в приоритетных целях.

«Противник «Грады» не любит вообще. Мы для них жирная цель: накрываем площадью, работаем большими кусками. Была ситуация - FPV-дрон нас догонял - мы ушли. Артиллерией били - мы ушли. Без потерь, слава богу», - говорит Сибирь.

Успешное выполнение задачи зависит от скорости и слаженных действий всего расчета, от командира до водителя.

«Работали, нас засекли и начали по нам отрабатывать. Я среагировал, расчет прыгнул - и уехали», - рассказывает водитель с позывным Музыкант.

Сразу после возвращения расчеты пополняют боекомплект. В любое время дня и ночи наши артиллеристы готовы вернуться на огневую позицию. Не давая врагу расслабиться ни на секунду.