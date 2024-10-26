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«Гнали как баранов»: танкисты «Центра» рассказали о боях под Красноармейском

Один раз танк оказался под ударом стаи украинских дронов, но благодаря инновационной защите смог устоять и вернуться в строй.
Анастасия Авсюк 2024-10-26 14:52:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Центр» ведут активные бои под Красноармейском. Российских бойцов прикрывает экипаж Т-72Б3М. Работают танкисты и днем, и ночью. Где-то просят поддержать пехоту, где-то - уничтожить вражескую технику.

Чаще экипаж выбирает закрытые позиции - так больше шансов остаться незамеченными. Огонь ведут в тесной связке с операторами БПЛА. После отработки летят в укрытие, чтобы пополнять боекомплект.

«Обычно мы стреляем очень точно. Спастись там без вариантов. Выпускали сотни и сотни снарядов. Я думаю, они ничего не успевали. Гнали их просто вперед, как стадо баранов», - рассказал командир танков Витали Березкин.

От команды до выезда экипаж тратит чуть больше двух минут. Каждый выход экстремальный - зайти незаметно, отработать и так же незаметно уйти. В очередной такой выход противник всеми силами пытался уничтожить танк. Накрывал минами. Выкатил и свою технику. Экипаж спасла броня и несколько слоев хитрой защиты.

Т-72Б3М оснащен модулями динамической защиты нового поколения. На башне установлен «мангал» от FPV-дронов противника. Бойцы устанавливают сверху еще один – металлический и накрывают маскировочной сетью.  Танк был и под прицелом стаи ударных дронов. Но и они не смогли остановить нашу технику. Несмотря на то, что танкисты получили контузию, от госпиталя все отказались. Работы, говорят, много. Да и врагу надо отдать должок.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#танкисты #Т-72Б3М #наш эксклюзив #группировка «Центр»
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