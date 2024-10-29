Замкомандира рассказал, почему он запрещает носить цепочки своим саперам

Заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Партизан рассказал корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову, почему он запрещает своим саперам носить толстые металлические цепочки.

Партизан отметил, что противник проводит дистанционное минирование дорог с помощью беспилотников. Мины часто имеют магнитный взрыватель, который реагирует на металлические предметы.

«К этой мине на полтора метра с металлом вообще не подойдешь. Без металлических пластин, без автомата... Я запрещаю носить цепочки толстые», - отметил он.

Роль беспилотников высока и в работе саперов. Противник минирует с БПЛА, а наши саперы уничтожают мины также с помощью беспилотных летательных аппаратов. Теперь заряд тротила кладется на мину не лично, как раньше, а при помощи беспилотника - наш корреспондент увидел, как саперы умело работают с пультом управления и уничтожают мину, даже не подходя к ней.

Ранее сообщалось, что саперы научили служебных собак находить мины на полигоне в Подмосковье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.