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Замкомандира рассказал, почему он запрещает носить цепочки своим саперам

Мины, которые противник оставляет на дорогах с помощью беспилотников, могут быть оборудованы магнитным взрывателем, который срабатывает от приближения металлических предметов.
Павел Кольцов 2024-10-29 11:15:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Партизан рассказал корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову, почему он запрещает своим саперам носить толстые металлические цепочки. 

Партизан отметил, что противник проводит дистанционное минирование дорог с помощью беспилотников. Мины часто имеют магнитный взрыватель, который реагирует на металлические предметы.

«К этой мине на полтора метра с металлом вообще не подойдешь. Без металлических пластин, без автомата... Я запрещаю носить цепочки толстые», - отметил он. 

Роль беспилотников высока и в работе саперов. Противник минирует с БПЛА, а наши саперы уничтожают мины также с помощью беспилотных летательных аппаратов. Теперь заряд тротила кладется на мину не лично, как раньше, а при помощи беспилотника - наш корреспондент увидел, как саперы умело работают с пультом управления и уничтожают мину, даже не подходя к ней. 

Ранее сообщалось, что саперы научили служебных собак находить мины на полигоне в Подмосковье. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Саперы #мины #наш эксклюзив #Магнитный взрыватель #Цепочки
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