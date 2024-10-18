Саперы научили служебных собак находить мины на полигоне в Подмосковье

В Московской области на площадке 66-го Межведомственного учебного центра инженерных войск саперы вместе со служебными собаками проходят тактическую и специальную подготовку. Во время занятий четвероногие друзья помогают военнослужащим находить и обезвреживать мины, осматривают дорогу, обочины и участки домов. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин побывал на полигоне, где смог оценить подготовку расчетов.

Восемь человек и две овчарки - личный состав инженерно-саперного подразделения. На занятиях группа занимает укрытие при обнаружении мины или растяжки. Сапер бросает цепкий крюк, который называют «кошкой». Ее «коготь» срывает мину, происходит детонация - ловушка обезврежена. Все саперы - контрактники, и для большинства этот контракт первый. Именно поэтому инструктор, участвовавший в спецоперации, делится с молодыми товарищами боевым опытом.

«Молодым военнослужащим контрактной службы, которые отправятся в зону специальной военной операции, я передаю опыт по обнаружению всяких инженерных снарядов противника, также по самодельным взрывным устройствам - как их обнаружить, как с ними работать», - рассказывает инструктор инженерно-саперного подразделения с позывным Монолит.

Важный этап подготовки - боевое слаживание расчетов минно-разыскной службы. Сапер и его служебная собака работают в паре с начала обучения и до самого выпуска. Неразлучны они будут и после курса подготовки, вместе отправятся на выполнение уже боевых задач.

Три месяца уходит на подготовку специалистов. За это время военнослужащий вместе со своим четвероногим питомцем должны научиться в идеале проходить полосу препятствий и обнаруживать взрывные устройства, полученные навыки помогут в зоне проведения спецоперации. Собака справляется лучше миноискателя, может найти взрывчатое вещество на глубине до 60 сантиметров. В случае опасности подаст сигнал саперу.

Для успешной дрессировки собак находят индивидуальный подход к каждой. После тяжелых тренировок саперы-кинологи не забывают, что четвероногие друзья любят играть.

«В свободное время я с ней играю. Она очень молодая и активная, очень любит разные игрушки. Собаку зовут Вайнерис. Любимые игрушки у нее, как ни странно, это камни и палочки. Она находит их везде, пытается грызть, бегает за ними», - рассказывает вожатый служебных собак с позывным Изюм.

Работа специалистов минно-взрывного дела в боевой обстановке всегда рискованна, поэтому их подготовке уделяется особое внимание. Шесть часов занятий с инструкторами и два часа самоподготовки ежедневно. В ближайшее время учебный центр в Подмосковье подготовит 30 саперов и 10 расчетов минно-разыскной службы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.