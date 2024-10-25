Авиаудар ЦАХАЛ на юге Ливана унес жизни трех журналистов

На юге Ливана три журналиста погибли в результате израильского авиаудара. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera.

Уточняется, что ЦАХАЛ атаковал жилой дом в районе Хасбайя, где находились съемочные группы ряда арабских и ливанских СМИ. Среди жертв целенаправленного авиаудара числится оператор ливанского телеканала «Аль-Маядин», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что Израиль не делал каких-либо предупреждений о предстоящей атаке и приказы об эвакуации не поступали.

Ранее сообщалось, что число жертв израильских ударов по Ливану с октября прошлого года возросло до 2 530 человек. Еще 11 803 жителя получили ранения различной степени тяжести.