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Авиаудар ЦАХАЛ на юге Ливана унес жизни трех журналистов

По данным источника РИА Новости, среди жертв числится оператор ливанского телеканала «Аль-Маядин».
Глеб Владовский 2024-10-25 07:17:01
© Фото: Bilal Jawich/XinHua/Globallookpress

На юге Ливана три журналиста погибли в результате израильского авиаудара. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera.

Уточняется, что ЦАХАЛ атаковал жилой дом в районе Хасбайя, где находились съемочные группы ряда арабских и ливанских СМИ. Среди жертв целенаправленного авиаудара числится оператор ливанского телеканала «Аль-Маядин», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что Израиль не делал каких-либо предупреждений о предстоящей атаке и приказы об эвакуации не поступали.

Ранее сообщалось, что число жертв израильских ударов по Ливану с октября прошлого года возросло до 2 530 человек. Еще 11 803 жителя получили ранения различной степени тяжести.

#в стране и мире #Израиль #ливан #журналисты #удары цахал
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