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США ограничили инвестиции в технологичные компании Китая

Цель ограничений состоит в том, чтобы не допустить участие американского капитала и ноу-хау в разработке Пекином критически важных технологий, которые могли бы дать КНР военное преимущество.
Владимир Рубанов 2024-10-29 00:34:14
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency, Global Look Press

Правительство США ограничивает участие находящимся в стране лицам в определенных операциях, связанных с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом.

Эти ограничения касаются технологий, имеющих отношение к национальной безопасности государства или сделок с лицами из определенных стран, включая Китай, сообщили в Белом доме.

Администрация президента Джо Байдена окончательно ввела ограничения на инвестиции частных лиц и компаний США в передовые технологии в Китае, включая полупроводники, квантовые вычисления и искусственный интеллект. Об этом сообщает Bloomberg.

Их цель состоит в том, чтобы не допустить участие американского капитала и ноу-хау в разработке Пекином критически важных технологий, которые могли бы дать КНР военное преимущество.

Правило запрещает американские инвестиции в китайские фирмы, ориентированные на передовые полупроводниковые технологии. При этом требуется только уведомление, если речь идет об инвестициях в устаревшие чипы.

Кроме того, американским частным лицам и компаниям запрещено покупать акции китайских фирм ИИ, ориентированных на военное применение этих технологий. Инвестирование в модели ИИ с другими целями может подлежать только уведомлению.

США уже ограничивают экспорт передовых чипов в Китай. Запрет на инвестиции призван дополнить существующие торговые ограничения.

#сша #санкции #искусственный интеллект #органичения
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