США ограничили инвестиции в китайские высокотехнологические компании

Ограничения коснутся компаний, занятых в производстве полупроводников и разработках в области искусственного интеллекта.

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США ограничили инвестиции в высокотехнологичные китайские компании. Указ об этом подписал глава Белого дома Джо Байден.

«Это решение, принятое в соответствии с интересами национальной безопасности, а не экономикой», - цитирует РИА Новости представителя администрации США.

Ограничительные меры будут вынесены на публичное обсуждение в ближайшее время, добавил он. Кроме этого, Вашингтон намерен обсудить ситуацию с официальным Пекином.

В администрации президента США сообщили, что под ограничения попадут компании, занятые в производстве полупроводников и искусственного интеллекта, применяемого в военной сфере.