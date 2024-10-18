Американский миллиардер, основатель Space X Илон Маск спрогнозировал банкротство США, если правительство не уменьшит расходы. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Пенсильвании.

«Траты американского правительства приведут страну к банкротству. И это причина инфляции. Мы должны радикально сократить государственные траты, чтобы не столкнуться с долгом, который невозможно выплатить», - сказал Маск.

Он также указал на то, что на выборах президента США должен победить кандидат от республиканцев Дональд Трамп, так как на кону будущее страны и мира в целом.

Предприниматель открыто поддерживает кандидатуру Трампа, это не первое его выступление на предвыборном митинге политика. В начале октября Маск также присутствовал на мероприятии в Пенсильвании - штат является колеблющимся, то есть нет поддержки конкретного представителя партии.