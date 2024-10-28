Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы ради Киева

Дания исчерпала свои военные склады ради поставок оружия Украине. Об этом заявил РИА Новости, посол Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин.

Дания оказала Украине военную помощь на сумму 7,5 миллиарда долларов, заявил дипломат.

По словам Барбина, к настоящему моменту датские военные запасы истощены.

Посол отметил, что с 2023 года Копенгаген начал финансировать закупку и производство вооружений и боеприпасов в других странах, чтобы потом передавать их Киеву.

Дания поставляет Киеву, в частности, истребители F-16. До конца года Копенгаген намерен передать ВСУ еще несколько таких самолетов.