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Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы ради Киева

Дания оказала Украине военную помощь на сумму 7,5 миллиарда долларов, заявил российский дипломат.
Владимир Рубанов 2024-10-28 03:54:36
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Global Look Press

Дания исчерпала свои военные склады ради поставок оружия Украине. Об этом заявил РИА Новости, посол Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин.

Дания оказала Украине военную помощь на сумму 7,5 миллиарда долларов, заявил дипломат.

По словам Барбина, к настоящему моменту датские военные запасы истощены.

Посол отметил, что с 2023 года Копенгаген начал финансировать закупку и производство вооружений и боеприпасов в других странах, чтобы потом передавать их Киеву.

Дания поставляет Киеву, в частности, истребители F-16. До конца года Копенгаген намерен передать ВСУ еще несколько таких самолетов.

#истребители #боеприпасы #Украина #F-16 #Дания #поставки оружия #посол
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