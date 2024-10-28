WP: хакеры из КНР пытались взломать телефоны Трампа и Вэнса

Китайские хакеры собирали аудиозаписи телефонных звонков американских политиков, утверждает Washington Post со ссылкой на источники. В числе тех, чьи звонки были перехвачены, якобы есть неназванный советник бывшего президента Дональда Трампа.

Источники утверждают, что взломщики являются частью связанной с китайским правительством группы, которую называют Salt Typhoon. Издание пишет, что хакеры смогли собрать аудиозаписи ряда звонков в рамках широкомасштабной шпионской операции, которая началась несколько месяцев назад.

Кроме того, взломщики якобы смогли получить доступ к незашифрованным сообщениям, включая текстовые. ФБР и другие агентства США все еще расследуют полный масштаб и характер шпионской кампании.

Целью хакеров были телефоны кандидата в президенты США Дональда Трампа и его напарника по предвыборной гонке Джей Ди Вэнса, пишет газета. Пока нет никаких доказательств того, что их звонки прослушивали.