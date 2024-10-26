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Китайское посольство призвало США прекратить кибератаки по всему миру

По мнению китайских дипломатов, США следует воздержаться от клеветы в отношении других стран под предлогом кибербезопасности.
Анастасия Бобылева 2024-10-26 03:37:24
© Фото: MEV imago stock&people Globallookpress

кибератаки по всему миру и очернять репутацию других стран под предлогом кибербезопасности. При этом в ведомстве отметили, что Штаты сами часто прибегают к кибератакам.

«Мы призываем США прекратить кибершпионаж и кибератаки по всему миру, а также перестать очернять другие страны под предлогом кибербезопасности», - цитирует посольство ТАСС.

Ранее Соединенные Штаты предъявили обвинения шести россиянам, подозреваемым в совершении кибератак на системы украинского правительства. Утверждается, что пятеро из них работали на Главное разведывательное управление (ГРУ), еще один является гражданским лицом.

#Китай #в стране и мире #сша #кибератаки #кибербезопасность
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