Китайское посольство призвало США прекратить кибератаки по всему миру

кибератаки по всему миру и очернять репутацию других стран под предлогом кибербезопасности. При этом в ведомстве отметили, что Штаты сами часто прибегают к кибератакам.

«Мы призываем США прекратить кибершпионаж и кибератаки по всему миру, а также перестать очернять другие страны под предлогом кибербезопасности», - цитирует посольство ТАСС.

Ранее Соединенные Штаты предъявили обвинения шести россиянам, подозреваемым в совершении кибератак на системы украинского правительства. Утверждается, что пятеро из них работали на Главное разведывательное управление (ГРУ), еще один является гражданским лицом.