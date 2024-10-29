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Морпехи ЧФ отразили атаку и уничтожили колонну ВСУ в приграничье

Отступающие боевики бросили своих раненых и убитых, а также большое количество западной бронетехники.
2024-10-29 07:06:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку украинских националистов и уничтожили их колонну в Курской области. Противник пытался атаковать наши позиции при помощи бронетехники и большого количества пехоты.

Однако операторы разведывательных беспилотников своевременно обнаружили скопление техники и передали ее координаты на командный пункт. Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ.

«Очень нагло они пошли, были уверены, что залетят. Было семь единиц, пехота была там, два танка было у них в колонне. Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной или строевым шагом, то есть всегда ищут. "Птицы" эти летают. А итог такой, что у нас пять человек могут минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», - рассказал командир отряда с позывным Малой.

Враг, не выдержав натиска наших военных, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО.

Благодаря грамотным и решительным действиям морских пехотинцев украинские боевики ежедневно несут тяжелые потери в Курской области. Враг отступает.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #морская пехота #Курская область #ВСУ #Черноморский флот
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